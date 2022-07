RWE-Aktie: Schwere Zeiten voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie hat in den vergangenen drei Monaten rund 7% an Wert verloren, auf Jahressicht steht allerdings ein Kursgewinn von ca. 19% auf der RWE-Anzeigetafel. Das langfristige Bild: RWE-Aktie: Lohnt sich der Einstieg? Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die Aktie von RWE einen Gewinn von im Schnitt +1,0% p.a. aus. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 11.059 Euro...