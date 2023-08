RWE-Aktie: Potenzial von fast +37%

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie von Rwe ist nach Meinung von Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 52,53 EUR und damit um +36,87% vom derzeitigen Kurs entfernt.

• Am 21.08.2023 legte die RWE-Aktie um +0,08% zu

• Guru-Rating bleibt bei 4,24

Am gestrigen Tag hat die RWE-Aktie an Wert gewonnen (+0,08%). Die vergangenen fünf Handelstage haben jedoch einen Verlust in Höhe von -0,95% gebracht. Der Markt scheint daher neutral gestimmt zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten derzeit 52,53 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet das den Investoren ein Potential in Höhe von fast +37%. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Dennoch empfehlen neun Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und...