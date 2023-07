RWE-Aktie: Potenzial von +32,95% - Kursziel bei 52,53 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt 52,53 Euro. Somit ergibt sich ein mögliches Kurspotenzial von +32,95%. Trotzdem teilen nicht alle Experten diese Meinung.

• RWE am 17.07.2023 mit einem Plus von +0,15%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,24

Am gestrigen Handelstag konnte die RWE-Aktie einen leichten Aufschwung verzeichnen und schloss mit einem Plus von +0,15% ab. In den vergangenen fünf Handelstagen stieg die Aktie um insgesamt +1,44%. Dies lässt auf eine optimistische Marktstimmung schließen.

Aktuell bewerten neun Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere achtzehn als Kaufempfehlung. Zwei Experten halten dagegen eine neutrale Bewertung für angemessen.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei 4,24 und bestätigt somit die positive Einschätzung der...