RWE-Aktie: Kursziel bei 52,53 EUR – Analysten sehen +34,52% Kurspotenzial

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von RWE eine negative Entwicklung von -0,84%. In der vergangenen Woche waren es sogar -3,27%, was auf eine pessimistische Stimmungslage am Markt hindeutet.

Doch laut den Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 52,53 EUR. Das bedeutet ein mögliches Kurspotenzial für Investoren von +34,52%.

Von insgesamt 29 Analysten geben neun ein starkes Kauf-Signal ab und weitere 18 empfehlen die Aktie zum Kauf. Nur zwei Experten bewerten sie mit “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,24.

Die positive Einschätzung der Analysten lässt darauf schließen, dass sich auch in Zukunft mögliche Gewinne erzielen lassen könnten.