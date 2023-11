RWE-Aktie: Kursziel bei 51,00 EUR - Analysten vergeben Kaufempfehlungen

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Rwe um +3,10% zugelegt und damit in den letzten fünf Handelstagen ein Wachstum von +4,27% verbucht. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel der Rwe-Aktie bei 51,00 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet sich für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +28,85%. Derzeit sehen neun Analysten die Aktie als starken Kauf an und 16 weitere als kaufenswert. Drei Experten sind neutral eingestellt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,21. Insgesamt zeigen sich somit fast 90 Prozent aller Analysteneinschätzungen optimistisch für die künftige Entwicklung der Rwe-Aktie.

