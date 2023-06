RWE-Aktie: Ein Kurspotenzial von 32,50% – laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie von Rwe wird derzeit nach Meinung vieler Analysten unterschätzt. Das aktuelle Kursziel für das Unternehmen liegt bei €52,02.

• Rwe erzielte am 01.06.2023 eine positive Entwicklung von +0,36%

• Das Kurspotenzial beläuft sich auf +32,50%

• Der Guru-Rating bleibt mit 4,18 gleich

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie ein Plus von insgesamt +0,64% verzeichnet und verharrt nun in einem neutralen Trend. Die Stimmung der Analysten gegenüber der Aktie ist jedoch überwiegend positiv.

Das mittelfristige Kursziel für Rwe beträgt €52,02 und würde Investoren ein Potenzial für Gewinne in Höhe von 32,50% bieten. Von den befragten Experten schätzten neun die Aktien als stark kaufenswert ein und weitere fünfzehn empfehlen einen Kauf.

Nur vier Experten gaben eine neutrale Bewertung ab (“halten”). Insgesamt zeigen damit rund...