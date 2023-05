- RWE-Aktie: KW19-Rückblick auf die Entwicklungen des Unternehmens

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Endpreis der RWE-Aktie betrug zum Wochenschluss 41,69 EUR und verzeichnete damit ein Minus von 0,83 %. Die Fokussierung des Unternehmens auf sein grünes Portfolio sichert langfristig den Mehrwert für die Aktionäre. In anderen Neuigkeiten: Wasserstoff-Aktien zeigen sich volatil. Nel ASA setzt weiterhin auf saubere Energie im Transportsektor und bleibt stabil, während Ballard Power mit Quartalszahlen enttäuscht und Konkurrenz bekommt. Nikola erhofft sich ebenfalls starke Zuwachsraten in der Branche. RWE plant eine Expansion in die örtliche Wasserstoffwirtschaft sowie die Erzeugung von grünem Wasserstoff.

– Der Endpreis der RWE-Aktie betrug zum Wochenschluss 41,69 EUR (-0,83 %).

– Fokus des Unternehmens liegt auf dem grünen Portfolio zur Schaffung eines langfristigen Mehrwerts.

– Nel ASA bleibt stark durch Einsatz sauberer...