RWE-Aktie: Grünes Licht!

Gute Nachricht für RWE: Wie das Bundeskartellamt am Freitag mitteilte, sieht die Behörde keine wettbewerblichen Bedenken rund um die geplanten schwimmenden LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel. Jene Projekte werden derzeit von RWE in Zusammenarbeit mit Uniper und EnBW bzw. VNG forciert. Wegen Gas-Engpass: Bundeskartellamt lässt Fünf grade sein „Durch die schnelle Inbetriebnahme der LNG-Terminals können relativ kurzfristig dringend benötigte und… Hier weiterlesen