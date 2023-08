RWE-Aktie: Erfolgreicher Verlauf wie im Märchenbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die jüngsten Zahlen des deutschen Energieversorgers RWE haben am Donnerstag die Anleger begeistert. Obwohl der Aktienkurs zunächst einen deutlichen Aufschwung verzeichnete, gaben die Kurse am Nachmittag bereits wieder nach. Doch nach den Handelstagen am Freitag (11.8.) und Montag (14.8.) zeigt sich, dass Investoren grundsätzlich zufrieden mit der Performance des Essener Unternehmens sind: Der Kurs stabilisierte sich kurz vor Börsenschluss bei etwa 39 Euro.

RWE im ersten Halbjahr 2023: Eine positive Bilanz

Am Donnerstag hat das DAX-Schwergewicht erhebliche Zukunftsambitionen geweckt. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBITDA) ist in der ersten Jahreshälfte von 2023 um rund 114 Prozent auf beachtliche 4,5 Milliarden Euro gestiegen. Das Nettoergebnis explodierte sogar um 170 Prozent auf stolze 2,6 Milliarden Euro – eine...