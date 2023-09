RWE-Aktie: Eine Fehleinschätzung!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Wertpapiere von RWE erleben derzeit einen deutlichen Rückgang. Vor einer Woche noch stiegen sie unaufhaltsam an und wurden mit knapp 40 Euro bewertet, doch die Stimmung hat sich seitdem verschlechtert. Am Mittwochvormittag liegt der Kurs bei rund 36,60 Euro und hat somit innerhalb von fünf Handelstagen etwa neun Prozent verloren. Die Analysten hatten diese Entwicklung nicht vorhergesehen – genauso wenig wie das, was in Dänemark geschieht.

Ørsted drückt Siemens Energy und RWE nach unten

RWE ist einer der großen Akteure im Bereich Offshore-Windparks zur Produktion grüner Energie vor den Küsten. Der dänische Energiekonzern Ørsted ist eine weitere Größe der Branche – er warnte letzte Woche vor möglichen Abschreibungen auf sein US-Windportfolio in Milliardenhöhe. “Nach einem zufriedenstellenden...