RWE Aktie: Anleger können sich auf Überraschungen gefasst machen!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Am 23.02.2024 verzeichnete die Aktie von Rwe eine Kursentwicklung von -0,45%. Dies fügt sich in die Gesamtbilanz der vergangenen fünf Handelstage ein, die auf -0,77% liegt. In Anbetracht dessen scheint der Markt momentan relativ neutral eingestellt zu sein.

Das Kursziel von Rwe liegt derzeit bei 49,98 EUR. Analysten sind der Meinung, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und ein wahres Kurspotenzial von +61,38% bietet. Diese Einschätzung basiert auf dem Durchschnitt der Meinungen von 28 Bankanalysten.

Von diesen Analysten empfehlen 9 die Aktie als starken Kauf, während 16 sie als Kauf einstufen, jedoch nicht euphorisch. 3 Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Somit sind 89,29% der Analysten immer noch optimistisch in Bezug auf die zukünftige Kursentwicklung von Rwe.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt stabil bei 4,21. Dies zeigt, dass die Aktie weiterhin positiv bewertet wird.

Insgesamt deuten die aktuellen Analysen darauf hin, dass Rwe ein erhebliches Kurspotenzial bietet und von den meisten Analysten weiterhin positiv bewertet wird. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Rwe-Analyse von 26.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rwe jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Rwe Aktie

Rwe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...