RWE Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie des Energieunternehmens Rwe wird aktuell von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt laut ihrer Einschätzung rund 28,02% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Entwicklung

Am 15.12.2023 verzeichnete die Rwe-Aktie eine Kursentwicklung von -0,74%. Trotz dieses Rückgangs hat sich der Kurs in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt +1,84% erhöht, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Analystenmeinungen

Die durchschnittliche [...] Hier weiterlesen