RWE-Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von fast 29%

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie wird derzeit von Bankanalysten unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 52,02 EUR, was einem Kurspotenzial von fast 29% entspricht.

• Gestriges Tagesplus von +1,05%

• Aktuelles Kursziel bei 52,02 EUR

• Guru-Rating bleibt auf dem Stand von 4,21

Am gestrigen Handelstag konnte die RWE-Aktie um +1,05% zulegen und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen einen Anstieg um insgesamt +1,87%. Die Stimmung am Markt scheint daher momentan relativ optimistisch zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten mit diesem Trend gerechnet haben dürften – aktuell empfehlen neun Experten den Kauf der Aktie und weitere siebzehn eine “Kauf”-Einschätzung -, sind sich viele Finanzexperten einig: Bei einem mittelfristigen Kursziel von 52,02 EUR ist das Potenzial für Investoren hoch.

Zurzeit gilt die Bewertung “Guru-Rating”...