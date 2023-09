RWE-Aktie: Analysten prognostizieren Kursziel von 53,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Am gestrigen Tag verzeichnete die RWE-Aktie an der Börse eine negative Kursentwicklung von -1,96%. Insgesamt beträgt der Verlust aus den letzten fünf Handelstagen -2,73%, was auf eine pessimistische Stimmung deutet. Trotzdem sind sich Bankanalysten einig: Das mittelfristige Kursziel für RWE liegt bei 53,80 EUR und birgt somit ein Investitionspotenzial von +49,28%.

Von insgesamt 29 Experteneinschätzungen empfehlen neun Analysten einen Kauf der Aktie und weitere 18 Experten sehen sie ebenfalls optimistisch als “Kauf” an. Eine neutrale Bewertung erhält RWE von zwei weiteren Analysten.

Das positive Bild wird durch das Guru-Rating bestätigt, welches nun bei 4,24 Punkten liegt.