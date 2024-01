RWE Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie von Rwe wird von Analysten als derzeit unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt rund +47,75% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 22.01.2024 verzeichnete Rwe einen Kursrückgang von -2,40%. Dies führte zu einer Gesamtveränderung von -4,61% in den letzten fünf Handelstagen, was den Markt derzeit relativ pessimistisch erscheinen lässt.

Kursziel von Rwe

Das aktuelle Kursziel von Rwe liegt bei 54,06 EUR, wie von Bankanalysten im Durchschnitt festgestellt wird. Daraus ergibt sich ein mittelfristiges Kurspotenzial von +47,75%.

Analyse der Analysten

Insgesamt sind 9 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Rwe als ein starker Kauf angesehen werden sollte. Darüber hinaus sehen 17 Analysten die Aktie optimistisch und empfehlen ebenfalls einen Kauf. Nur 2 Experten halten sich neutral und bewerten die Aktie mit “halten”. Dies bedeutet, dass der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, bei +92,86% liegt.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt, dass die aktuelle Einschätzung positiv ist und zuvor als “Guru-Rating ALT” bewertet wurde.

Insgesamt lässt die Analyse darauf schließen, dass die Aktie von Rwe derzeit unterbewertet ist und ein erhebliches Kurspotenzial aufweist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Marktentwicklung und die Einschätzungen der Analysten sich ständig ändern können. Daher sollten Investitionsentscheidungen stets auf einer gründlichen Analyse und Beratung basieren.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Rwe-Analyse von 22.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Rwe jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Rwe Aktie

Rwe: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...