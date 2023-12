RWC Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Mosaic":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rwc-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und es keine erheblichen positiven oder negativen Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Es konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Rwc festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rwc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,42 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Rwc-Aktie somit aufgrund der verschiedenen Analysefaktoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.