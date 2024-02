RWC Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt derzeit 50 für die Rwc-Aktie, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Analyse des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Rwc diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Rwc-Aktie mit 7 USD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -2,1 Prozent, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Rwc zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, und daher ergibt sich auch hier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit aus der Analyse des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz eine "Neutral"-Bewertung für die Rwc-Aktie.