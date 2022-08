RWB zahlt mit drei weiteren Private-Equity-Dachfonds an Privatanleger aus

Oberhaching (ots) -Die RWB kündigt erneut Auszahlungen aus drei Private-Equity-Dachfonds an. RWB Asia I und India III zahlen jeweils zehn Prozent aus. Anlegerinnen und Anleger des Fonds RWB Germany I erhalten 20 Prozent ihrer ursprünglichen Einlage."Unsere Dachfonds stellen im anhaltend herausfordernden Kapitalmarktumfeld die stabile Entwicklung der Anlageklasse Private Equity unter Beweis. Wir verzeichnen weiterhin gute Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen und freuen uns mit den Anlegerinnen und Anlegern, die von diesen Exits nun profitieren", sagt Norman Lemke, Vorstand der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG. Der Fonds RWB Germany I zahlt zum zweiten Mal aus. RWB Asia I leistet die dritte Ausschüttung. Der RWB India III hat nach der nun angekündigten sechsten Auszahlung bereits frühzeitig die gesamte Einlage zurückgezahlt. Alle weiteren, zukünftigen Ausschüttungen dieses Dachfonds werden daher Gewinne für die Anleger darstellen.Die angekündigten Auszahlungen im Überblick:RWB Asia I: 10 Prozent (3. Auszahlung)RWB Germany I: 20 Prozent (2. Auszahlung)RWB India III: 10 Prozent (6. Auszahlung)Über die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG:Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB) bietet Privatanlegern seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die RWB in Deutschland den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 150.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus der erfahrenste Anbieter Europas in diesem Kundensegment.Mehr unter: www.rwb-ag.dePressekontakt:Philipp KlöcknerTel.: 089/6666 94-565E-Mail: philipp.kloeckner@mpe.agOriginal-Content von: RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, übermittelt durch news aktuell