RVI GmbH und DZ HYP unterzeichnen Projektfinanzierung / Neubauprojekt Timber Hill in Mannheim startet in Realisierungsphase

Mannheim/Saarbrücken (ots) -Der Saarbrücker Immobilienentwickler RVI GmbH und die DZ HYP haben die Projektfinanzierung für das Neubauprojekt "Timber Hill" unterzeichnet. Timber Hill ist das erste von zwei Holzhybridhäusern, welche die RVI im neuen Mannheimer Stadtteil FRANKLIN realisiert. Die beiden Zwillingshäuser werden energieoptimiert geplant und verursachen weniger CO2 als vergleichbare, nach gesetzlichem Standard errichtete Neubauten. Die ESG-Attribute des Neubauprojekts haben die Projektfinanzierung positiv beeinflusst.Timber Hill, mit insgesamt 56 Wohnungen und 1 Gewerbeeinheit, ist ein Holzhybridgebäude geplant vom international tätigen Architekturbüro MVRDV aus Rotterdam. Dem RVI-Geschäftsmodell entsprechend richtet sich das Neubauprojekt an private Kapitalanleger. Ihnen soll ein Vermögensaufbau in zukunftsweisenden Immobilien ermöglicht werden.RVI orientiert sich an ESG-KriterienDie Planung des 5-stöckigen Timber Hill orientiert sich an Nachhaltigkeitskriterien. PV-Module auf dem Dach liefern im Rahmen des Mieterstrommodells einen energetischen und ökologischen Beitrag im Gebäudebetrieb. Im Unterschied zu vergleichbaren Neubauten nach gesetzlichem Standard verbraucht das Gebäude weniger als die Hälfte der Primärenergie. Dadurch sinken die Energiekosten für die Bewohner und der CO2-Ausstoß ist geringer. Die Holzhybridbauweise senkt darüber hinaus den CO2-Fußabdruck des Bauwerks.Die das Gebäude umgebende Ständerkonstruktion, das sogenannte "Rack", ist zudem ein wesentlicher Nachhaltigkeitsfaktor des Gebäudes. Das Rack gliedert die Fassade in ein architektonisches Raster, das zugleich die Fassadenbegrünung in Form von Pflanztrögen trägt. Auf diese Art und Weise wird die stockwerkübergreifende Bepflanzung der Fassade mit Bäumen ermöglicht. Dies fördert die Biodiversität im städtischen Raum, verbessert das Mikroklima, senkt die Feinstaubkonzentration und erhöht den Schallschutz.Nachhaltigkeit hat positiven Einfluss auf FinanzierungChristian Munkelt, Finanzspezialist und Prokurist der RVI-Unternehmensgruppe, sagt: "Der Abschluss des Immobilienkreditvertrages ist ein enormer Erfolg und bestätigt das Vertrauen in unser einzigartiges Geschäftsmodell und das Potenzial unseres Projekts. Wir sind äußerst dankbar für die Unterstützung unseres Partners DZ HYP, der diesen Meilenstein ermöglicht hat."Christine Bosse, Regionaldirektorin Gewerbekunden bei der DZ HYP, betont: "Die ESG-Attribute von Timber Hill flossen positiv in unsere Bewertung der Neukreditvergabe ein. Wir sind überzeugt von Lage und Konzept sowie der holzhybriden Bauweise und freuen uns auf die Realisierungsphase."Fortsetzung einer langen PartnerschaftDie RVI und die DZ HYP blicken auf eine langjährig etablierte Partnerschaft zurück. Ebenfalls in Mannheim realisieren die beiden Partner derzeit das 15-stöckige Hochhausprojekt Orbit. Ein weiteres gemeinsames Engagement besteht bereits im Klimaquartier Neue Weststadt in Esslingen am Neckar. Dort wird im Rahmen der Förderinitiative des Bundes "Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt" innerstädtische CO2-Neutralität erprobt.Über RVIÜber 80 Mitarbeiter, mehr als 150 Objekte, über 7.400 Einheiten und rd. 1,5 Milliarden Euro Investitionsvolumen - das ist RVI. Seit 1973 zählen wir zu den erfolgreichsten Immobilienunternehmen in Deutschland und entwickeln, bauen, vermieten und verwalten einzigartige Immobilien zur Kapitalanlage. Unseren Investoren bieten wir alle Leistungen aus einer Hand und garantieren einen nachhaltigen Vermögensaufbau mit langfristigen Renditen. Unseren Mietern stellen wir attraktive Lebensräume und ein passgenaues Serviceangebot zur Verfügung. So geben wir Menschen ein wirkliches Zuhause. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rvi.de.TIMBER Hill in ZahlenWohnungen: 56Gewerbe: 1Stellplätze: 47Fahrradstellplätze: 115Wohnfläche: 3.630 m2BGF (oi): 5.776 m2Umbauter Raum: 19.690 m3Bauzeit: 2024-2025