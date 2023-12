RVH Aktie: Reagiert die Aktie?

Die technische Analyse der Rvh-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 58,81 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 56 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (55,96 JPY) weist mit dem letzten Schlusskurs von 56 JPY eine nahezu gleiche Abweichung auf (+0,07 Prozent). Somit wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf die Anlegerstimmung ergibt sich aus Diskussionen in den sozialen Medien eine neutrale Einschätzung. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung ist kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rvh-Aktie liegt bei 71, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 46,67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse, Anlegerstimmung und dem Relative Strength Index.