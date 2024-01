RVH Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der RVH-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 58,02 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 57 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 56,02 JPY, und der letzte Schlusskurs weicht um +1,75 Prozent ab, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die RVH-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für RVH beträgt 44,44 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die RVH-Aktie war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die RVH-Aktie. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung für RVH wies kaum Änderungen auf.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment und dem langfristigen Stimmungsbild, was die RVH-Aktie betrifft.