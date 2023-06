RVCMC verkauft erfolgreich mehr als 2,2 Millionen Tonnen Kohlenstoffgutschriften bei der bisher größten Auktion für freiwillige Kohlenstoffgutschriften in Nairobi, Kenia

Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- An der Auktion nahmen 16 saudische und internationale Unternehmen teil, und Aramco, Saudi Electricity Company (SEC) und ENOWA (eine Tochtergesellschaft von NEOM) erwarben die meisten Kohlenstoffgutschriften.- Bei der Auktion wurden hochwertige, CORSIA-fähige und Verra-registrierte Kohlenstoffgutschriften angeboten- Die heutige Auktion übertraf den Rekord der letzten freiwilligen Versteigerung von Kohlenstoffgutschriften im Oktober 2022, bei der 1,4 Millionen Tonnen an Kohlenstoffgutschriften verkauft wurden.Die Regional Voluntary Carbon Market Company (RVCMC) gab heute die erfolgreiche Versteigerung von Kohlenstoffgutschriften über 2,2 Millionen Tonnen in der bisher größten Auktion für freiwillige Kohlenstoffgutschriften bekannt, die am 14. Juni 2023 in Nairobi, Kenia, stattfand.Bei der Auktion wurden hochwertige CORSIA-fähige und Verra-registrierte Kohlenstoffgutschriften angeboten, die es Käufern aus einer Vielzahl von Branchen ermöglichen, einen Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten. RVCMC möchte sicherstellen, dass der Kauf von freiwilligen Kohlenstoffgutschriften über eine sinnvolle Emissionsreduzierung in der Wertschöpfungskette hinausgeht.An der Auktion nahmen 16 regionale und internationale saudische Unternehmen teil, wobei Aramco, Saudi Electricity Company (SEC) und ENOWA (einer Tochtergesellschaft von NEOM), die meisten Kohlenstoffgutschriften erwarben. Die anderen erfolgreichen Bieter bei der Auktion waren:- Abdul Latif Jameel- Fruiz Marine Corp (Costamare)- GOLF SAUDI- Gulf International Bank- International Islamic Trade Finance Corporation- Olayan Financing Company- SAUDIA- Saudi Arabian Mining Company (MA'ADEN)- Saudi Aramco Base Oil Company (Luberef)- Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)- Saudi National Bank- Saudi Telecommunication Company (STC)- Yanbu Cement CompanyDer Auktionspreis pro Tonne an Emissionsgutschriften lag bei 23,50 SAR.Der Korb an Gutschriften umfasst 18 Projekte, die eine Mischung aus CO₂-Vermeidung und -Entfernung repräsentieren; darunter befinden sich Projekte wie etwa für verbesserte saubere Küchenherde und für erneuerbare Energie. Drei Viertel der Kohlenstoffgutschriften stammen aus Ländern im Nahen Osten, Nordafrika und dem subsaharischen Afrika, darunter Kenia, Uganda, Burundi, Ruanda, Marokko, Ägypten und Südafrika.Der Erfolg der heutigen Auktion verdeutlicht Saudi-Arabiens Engagement, im Einklang mit der saudischen Green Initiative und der Vision 2030 den Klimawandel anzugehen.Zusätzlich zur heutigen Auktionsveranstaltung hat die RVCMC zwei Absichtserklärungen unterzeichnet: eine Vereinbarung mit Eveready East Africa Plc und eine weitere mit Carbon Vista Nigeria LP, um qualitativ hochwertige, wirkungsvolle Klimaschutzprojekte in Kenia, Nigeria und darüber hinaus zu entwickeln. Dies signalisiert das wichtige Engagement zwischen der RVCMC und führenden afrikanischen Institutionen.Riham ElGizy, Chief Executive Officer der RVCMC, sagte: „Wir müssen alle uns zur Verfügung stehende Mittel nutzen, um die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen, die wir bereits sehen. Diese Auktion zeigt die Rolle, die freiwillige Kohlenstoffhandelsmärkte dabei spielen können, die Finanzmittel dorthin zu lenken, wo sie am dringendsten benötigt werden, um Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen und die Lebensbedingungen im gesamten globalen Süden zu verbessern."„Heute haben wir die größte Auktion von qualitativ hochwertigen freiwilligen Kohlenstoffgutschriften abgeschlossen und mehr als 2,2 Millionen Tonnen an Kohlenstoffgutschriften verkauft. Dies folgt auf die 1,4 Millionen Tonnen, die im Oktober des letzten Jahres versteigert wurden."„Unser Ziel ist es, bis 2030 einer der größten freiwilligen CO₂-Märkte der Welt zu sein, der die Kompensation von hunderten Millionen Tonnen CO₂-Emissionen pro Jahr ermöglicht und zu globalen Netto-Null-Zielen beiträgt. Unsere bisherigen Erfolge in einem so kurzen Zeitraum zeigen unser Engagement für langfristigen Erfolg und dass wir in der Lage sind, unseren Ambitionen gerecht zu werden."Die RVCMC wurde von der Public Investment Fund (PIF) und der Saudi Tadawul Group gegründet, um Beratung und Ressourcen anzubieten und Unternehmen und Industrie in der MENA-Region bei ihrem Beitrag zum globalen Übergang zu Netto Null mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ihre Mission besteht darin, einen robusten und erfolgreichen Markt für die Erzeugung und Nutzung freiwilliger Kohlenstoffgutschriften in der MENA-Region zu schaffen und eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Weltwirtschaft zu spielen.KONTAKTDATENFür kommerzielle Anfragen zur Teilnahme an den freiwilligen CO₂-Märkten der RVCMC wenden Sie sich bitte an: MVCM@pif.gov.saMedienanfragen über die RVCMC richten Sie bitte an: RVCMC@teneo.comRedaktionelle Hinweise:INFORMATIONEN ZU RVCMCDie RVCMC wurde im Oktober 2022 von Public Investment Fund (PIF) und der Saudi Tadawul Group Holding Company (Saudi Tadawul Group) gegründet. Der PIF hält einen Anteil von 80 % und dieTadawul Group hält 20 % Anteil am Unternehmen. Die RVCMC schafft einen glaubwürdigen, freiwilligen Markt für CO₂ mit hoher Geschwindigkeit und globaler Wirkung. Der Markt priorisiert hochwertige Kohlenstoffgutschriften und eine positive Klimapolitik. Das Unternehmen bietet ein Ökosystem an, das einen Investmentfonds für Klimaschutzprojekte, eine Börse für den Handel mit Kohlenstoffgutschriften sowie Beratungsdienste umfasst, um Unternehmen bei der Dekarbonisierung zu unterstützen.Folgen Sie uns auf Linkedin https://www.linkedin.com/company/voluntarycarbonmarket/Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/vcm_ar https://twitter.com/vcm_enBesuchen Sie unsere Website: https://vcm.com.saFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2102132/Delegates_from_Aramco.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2102131/Hon_Moses_Kuria.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2102130/Riham_ElGizy.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2102135/RVCMC_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rvcmc-verkauft-erfolgreich-mehr-als-2-2-millionen-tonnen-kohlenstoffgutschriften-bei-der-bisher-groWten-auktion-fur-freiwillige-kohlenstoffgutschriften-in-nairobi-kenia-301852156.htmlPressekontakt:Natalie Adams,+44 (0) 7 79 55 20 183Original-Content von: The Regional Voluntary Carbon Market Company (RVCMC), übermittelt durch news aktuell