RTX A/S Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Rtx A- als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Rtx A-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,67, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,57, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich damit das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Rtx A- ist positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie von Rtx A- eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Rtx A- in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 97,35 DKK im Vergleich zum aktuellen Kurs (72,2 DKK) eine Abweichung von -25,83 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der aktuell bei 72,85 DKK liegt, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.