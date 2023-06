RTL+ wächst durch Reality, Sport und starke TV-Marken

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

KÖLN (dpa-AFX) - Beim Streamingdienst RTL+ sind die stärksten Wachstumstreiber derzeit nach Konzernangaben "die drei Säulen Reality, Sport und unsere starken TV-Marken". Das sagte RTL-Programmgeschäftsführerin Inga Leschek der Deutschen Presse-Agentur. "In diesem Jahr haben sich die Abos für "Deutschland sucht den Superstar" mehr als vervierfacht und auch die Nutzung war viereinhalb Mal so hoch wie im letzten Jahr. Die Ausstrahlung im Linearen und die Nutzung im Streaming beflügeln sich gegenseitig."

Der in erster Linie werbefinanzierte Privatsender hat seine Zielgruppe vor einiger Zeit erweitert - von der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen auf die der 14- bis 59-Jährigen. "Die Erweiterung der Zielgruppe auf 14 bis 59 macht Sinn, weil besonders im Segment 50 bis 59 noch sehr viele Menschen zu festen Zeiten zu Hause sitzen und große Freude am linearen Fernsehen haben", erläuterte die TV-Managerin. "Zugleich sind sie kaufkräftig und interessiert und somit für die Werbekunden sehr relevant."

Leschek weiter: "Wir wachsen gegen den Markttrend als einziger großer Privatsender und eben gerade auch in dieser Zielgruppe. Das haben wir starken Marken zu verdanken. "Deutschland sucht den Superstar" hat 3,4 Prozentpunkte mehr geholt als im letzten Jahr. "Ich bin ein Star

- holt mich hier raus!" hat um 3 Prozentpunkte zugelegt. Aber auch

"Let's Dance" und "Wer wird Millionär?" performen besser als im letzten Jahr. Was man so vielleicht nicht erwarten würde: All diese starken TV-Marken funktionieren auch auf RTL+ sehr gut."

Bei Reality will der Sender weiter nachlegen: "Wir sind bereits jetzt die erste Adresse für Dating-Reality und weiten den Vorsprung gerade weiter aus. Wir arbeiten an einer Adventure-Farbe, die wir schon in Entwicklung haben. Man kann Prominente oder Nicht-Prominente in ein schönes Haus in Südafrika, Thailand oder Griechenland stecken. Man kann sie aber auch in die Wildnis schicken und schauen, wie sie ohne Traumbungalow und Zimmerservice zurechtkommen. Auch im Dating Reality Bereich stecken noch viele neue Facetten. Wir sehen, dass nach wie vor viele Menschen gerade wegen dieser Programmfarbe zu uns kommen."

Der Werbemarkt konzentriert sich laut Leschek momentan noch stark auf das lineare Fernsehen, "denn nach wie vor erreicht man nur im TV viele Menschen zeitgleich mit seiner Werbebotschaft", sagte die Programmgeschäftsführerin. "Deshalb investieren wir weiter stark ins lineare TV, aber auch massiv in RTL+. Das optimale Zusammenspiel dieser beiden Welten steht für uns in den nächsten Monaten im Fokus."