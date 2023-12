RTL löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Rtl Group Sa weist der RSI einen aktuellen Wert von 36,29 auf, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt mit einem Wert von 44 ein neutrales Signal. Zusammenfassend ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Verbesserung für die Rtl Group Sa in den letzten Wochen. Die Stimmung erhält eine "Gut"-Bewertung, während die Diskussionsstärke in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität zeigt, was auf ein nachlassendes Interesse hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 36,74 EUR für den Schlusskurs der Rtl Group Sa-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 34,68 EUR, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen eine positive Bewertung und ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Rtl Group Sa wider. In den Kommentaren der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt.

Insgesamt wird die Aktie von Rtl Group Sa bezogen auf den RSI, das Sentiment, die technische Analyse und die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.