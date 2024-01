RTL Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 zeigt an, dass eine Aktie „überverkauft“ ist, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Rtl Group Sa liegt bei 99,14, was auf eine „überkaufte“ Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,58, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Rtl Group Sa veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Dennoch zeigen weitere Untersuchungen, dass auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg liefern interessante Erkenntnisse über das Stimmungsbild. In diesem Fall deutet die unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und die negative Stimmungsänderung auf eine insgesamt "Schlechte" Einstufung hin.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Rtl Group Sa-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine leichte Abweichung von -4,23 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Rtl Group Sa-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht.