RTL-Aktie: Das sollte man vor dem Kauf wissen!

RTL-Aktionäre benötigen starke Nerven. Denn ihr Investment hat in den vergangenen sechs Monaten rund 18% an Wert verloren - in der Drei-Monats-Betrachtung ist die RTL-Aktie sogar um 24% eingebrochen. Und auch das langfristige Bild sieht nicht viel besser aus: RTL-Aktie im Fokus Anleger verloren mit RTL-Aktien seit 2013 insgesamt -44,4% ihres investieren Kapitals. Damit beläuft...