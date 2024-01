RTL Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Die Rtl Group Sa wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 36,48 EUR, während der Kurs der Aktie (36,9 EUR) um +1,15 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 33,6 EUR, was einer Abweichung von +9,82 Prozent entspricht. In diesem Zeitraum wird die Aktie daher als "Gut" bewertet, insgesamt ergibt sich das Rating "Gut".

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei berücksichtigt. Rtl Group Sa zeigt interessante Ausprägungen in dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet eine positive Änderung in diesem Zeitraum, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Rtl Group Sa. Es gab überwiegend positive Themen und keine negative Diskussion. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Rtl Group Sa daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Rtl Group Sa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von 4,72 zeigt, dass die Rtl Group Sa derzeit überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 30, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung als "Gut".