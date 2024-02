RTL Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positive Themen die Diskussion an fünf Tagen dominierten, während an drei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Rtl Group Sa. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen zeigten in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, mit 7 "Gut"-Signalen im Vergleich zu 2 "Schlecht"-Signalen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 35,12 EUR für die Rtl Group Sa-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,92 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Einschätzung hin, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, und basierend auf der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung in den sozialen Medien haben wir eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf Rtl Group Sa festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rtl Group Sa-Aktie zeigt einen Wert von 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rtl Group Sa.