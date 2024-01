RTL Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Rtl Group Sa Aktie zeigt in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung eine geringe Aktivität im Netz. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rtl Group Sa liegt bei 99,14 und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 41,58 eine neutrale Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rtl Group Sa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,15 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 34,62 EUR liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".