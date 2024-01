RTL Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Die Rtl Group Sa-Aktie wird in einer technischen Analyse betrachtet, die verschiedene Aspekte der Kursentwicklung bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 36,4 EUR, während der aktuelle Kurs bei 36,28 EUR liegt, was eine Abweichung von -0,33 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 33,78 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+7,4 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 26,43, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Für diese Kategorie wird insgesamt eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien bewertet. Die Anzahl der Beiträge zeigt eine mittlere Aktivität und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Rtl Group Sa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Rtl Group Sa war in den letzten zwei Wochen besonders positiv, mit neun Tagen, an denen positive Themen dominierten. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch Rtl Group Sa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.