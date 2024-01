RTL Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Die Rtl Group Sa-Aktie verzeichnet derzeit eine "Neutral"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 35,48 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,39 Prozent zur 200-Tage-Linie von 35,98 EUR aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 34,11 EUR angenommen, was einer Differenz von +4,02 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Rtl Group Sa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigen sich auch 2 Schlecht- und 1 Gut-Signal, was auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung ergibt. Insgesamt errechnet sich somit zur Anleger-Stimmung ein "Gut".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert die längerfristige Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist als durchschnittlich einzustufen, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Diese Faktoren führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Rtl Group Sa liegt bei 50,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet.

Insgesamt ergibt sich daher für die Rtl Group Sa-Aktie eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.