RTL Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Rtl Group Sa hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 35,06 EUR erreicht, während der aktuelle Aktienkurs bei 34,76 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -0,86 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. In ähnlicher Weise beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 34,97 EUR, was einer Distanz von -0,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rtl Group Sa liegt bei 52,5, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend führt dies zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Neutral".

Die Diskussionen auf Social-Media-Plattformen spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden neun Handelssignale ermittelt, davon 9 positiv und 0 negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Rtl Group Sa basierend auf den technischen Analysen, der Anlegerstimmung und den weichen Faktoren.