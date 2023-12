RTL Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Ein Blick auf die Diskussion in sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Rtl Group Sa eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und drei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit davon in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Rtl Group Sa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Um zu beurteilen, ob die Rtl Group Sa-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei einem kurzfristigen RSI von 50,92 Punkten und einem längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis von 50,91 Punkten wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bezüglich Rtl Group Sa festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt führt. Die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Rtl Group Sa für diese Stufe daher ein "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Rtl Group Sa-Aktie mit einem aktuellen Kurs von 32,82 EUR inzwischen -0,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -11,77 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.