RTL Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Rtl Group Sa wurde eine starke langfristige Aktivität in Bezug auf die Diskussionstätigkeit gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt nach unseren Messungen kaum Veränderungen. Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut" für das langfristige Stimmungsbild.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Rtl Group Sa. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 7 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signalen) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rtl Group Sa-Aktie liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI (63,74) deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rtl Group Sa.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 35,12 EUR für den Schlusskurs der Rtl Group Sa-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 34,92 EUR (-0,57 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Rtl Group Sa-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.