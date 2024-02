RTL Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien rund um die Aktie von Rtl Group Sa war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigten, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen.

Technisch betrachtet liegt der Kurs der Rtl Group Sa derzeit mit 35,46 EUR 2,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch nur -0,03 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung führt.

Die Stimmung rund um Rtl Group Sa hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Negative Auffälligkeiten in den Diskussionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien führten zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nahm ab, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wurde. Insgesamt erhält Rtl Group Sa daher eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rtl Group Sa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.