RTL Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Rtl Group Sa hat sich mit einem Kurs von 35,46 EUR um +2,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -0,03 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander betrachtet. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), der ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes ist. Die Rtl Group Sa wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 56,32 Punkten, was bedeutet, dass die Rtl Group Sa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für die Rtl Group Sa auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls weder überkaufte noch überverkaufte Werte (Wert: 44,39). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rtl Group Sa besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen positive Themen vorherrschten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefgreifende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Rtl Group Sa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde bei Rtl Group Sa eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da bei Rtl Group Sa in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Zusammenfassend erhält Rtl Group Sa für diese Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.