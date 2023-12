RTL Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Die technische Analyse der Rtl Group Sa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 36,85 EUR lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 34,66 EUR, was einem Unterschied von -5,94 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 33,17 EUR, was einem Anstieg um 4,49 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Damit erhält die Rtl Group Sa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien bleibt daher neutral. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Rtl Group Sa für diese Stufe daher ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Rtl Group Sa liegt bei 17,36, was eine überverkaufte Situation anzeigt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Rtl Group Sa für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Rtl Group Sa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.