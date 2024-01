RTL Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Die Rtl Group Sa hat in den letzten Tagen einen Kurs von 34,98 EUR verzeichnet, was einem Anstieg um +2,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung der Aktie als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -3,08 Prozent, weshalb die Einstufung auch hier als "Neutral" ausfällt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn man die charttechnischen Aspekte für beide Zeiträume berücksichtigt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI der Rtl Group Sa beträgt 85,61, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 41,07, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Rtl Group Sa zu. Die Aktie hat in diesem Bereich jedoch nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was eine weitere "Schlecht"-Wertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Stimmung bezüglich der Rtl Group Sa. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut". Allerdings ergibt die Analyse aus den sozialen Medien 2 "Schlecht"- und 1 "Gut"-Signal, was letztendlich zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung bezüglich der Anleger-Stimmung.