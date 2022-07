RTL-Aktie: Medienkonzern zurück auf dem Boden der Tatsachen

Die RTL-Aktie hat auf Monatssicht rund 13% an Wert verloren, während es in den vergangenen sechs Monaten sogar um 25% in den Keller ging. Und auch langfristig macht der Medienkonzern an der Börse keinen Spaß. Denn: RTL-Aktie im Fokus Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die RTL-Aktie einen Verlust von im Mittel -6,2% pro Jahr aus. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit...