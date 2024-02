RTL Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Die Rtl Group Sa-Aktie wird derzeit neutral bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 35,2 EUR, während der aktuelle Kurs bei 35,14 EUR liegt, was einer Abweichung von -0,17 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 34,72 EUR nahe dem aktuellen Kurs, mit einer Abweichung von +1,21 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 75 und erhält daher eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 bei 54,6 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität der Aktie von Rtl Group Sa hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Rtl Group Sa auf sozialen Medien signalisieren ebenfalls eine positive Entwicklung. Die überwiegende Anzahl der Meinungen in den vergangenen Wochen war positiv, und es wurden insgesamt neun Handelssignale ermittelt, wovon sechs als gut und drei als schlecht bewertet wurden. Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Rtl Group Sa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.