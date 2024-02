RTL Aktie: Füße still halten!

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Rtl Group Sa mit einem RSI-Wert von 95,45 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rtl Group Sa liegt derzeit bei 35,23 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs ging bei 34,88 EUR aus dem Handel, was einer Differenz von -0,99 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der bei 34,68 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von +0,58 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit sieben Tagen von positiver und vier Tagen von negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt eine zunehmend positive Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rtl Group Sa-Aktie somit ein "Gut"-Rating.