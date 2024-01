RTL Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Die Analyse der Sentiments und des Buzz spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Dabei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Rtl Group Sa zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt. Die Analyse zeigt auch 2 schlechte Signale und 1 gutes Signal, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Rtl Group Sa bei 35,98 EUR verläuft, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst lag bei 35,48 EUR, was zu einer Differenz von -1,39 Prozent führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt eine Differenz von +4,02 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rtl Group Sa liegt bei 50,56, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Rtl Group Sa aufgrund der verschiedenen Analysen.