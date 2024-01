RTL Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Die Rtl Group Sa-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die Diskussionsintensität im Internet ist durchschnittlich und zeigt eine normale Aktivität. Daher wird die Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, sodass auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rtl Group Sa zeigt, dass die Aktiensituation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine "Neutral"-Situation hin.

Die technische Analyse basierend auf der 200-Tage-Linie und dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Jedoch zeigen berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 2 schlechte und 1 gute Signal, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich für die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.