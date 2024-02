RTL Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group Bertelsmann SE & Co. KGaA":

Der gleitende Durchschnittskurs der Rtl Group Sa beträgt derzeit 35,06 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 34,76 EUR liegt. Der Abstand zum GD200 beträgt -0,86 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 34,97 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Rtl Group Sa hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. In diesem Zeitraum wurden neun Handelssignale identifiziert, davon waren neun positiv und kein Signal war negativ. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei der Rtl Group Sa nur durchschnittlich sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rtl Group Sa liegt bei 52,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.