RSV-Impfstoff für Ältere von GSK erhält positive Empfehlung für EMA-Beratern

LONDON (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern GSK kann sich Hoffnungen auf eine Zulassung in Europa für seine RSV-Impfung bei älteren Erwachsenen machen. Der Beratungsausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur EMA gab eine positive Empfehlung für die Anwendung bei Personen ab 60 Jahren ab, wie das Unternehmen am Donnerstag in London mitteilte. Laut Experten könnten den Briten bei einer Zulassung Milliardenumsätze winken, denn bislang gibt es noch keinen Impfstoff für ältere Erwachsene auf dem Markt.

Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) ist ein weltweit verbreiteter Erreger, der schwere Atemwegsinfektionen auslösen kann, die tödlich enden können. Besonders betroffen sind Kleinkinder und Ältere. Auch in den USA haben sich die Berater der Arzneimittelaufsicht FDA bereits vor einigen Wochen positiv zu dem Impfstoff von GSK und einem Konkurrenzprodukt des US-Konzerns Pfizer geäußert. Die endgültige Entscheidung der EMA über eine Marktzulassung wird bis Juli 2023 erwartet, wie GSK jetzt weiter mitteilte./tav/jha/