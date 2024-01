RPM Automotive Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Rpm Automotive -Au in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt als eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rpm Automotive -Au derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 verlaufen bei 0,09 AUD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ist die Rpm Automotive -Au aktuell mit einem Wert von 85,71 überkauft, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 51, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie basierend auf der Stimmung, der technischen Analyse und dem RSI.