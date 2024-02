RPM Aktie: Das macht sprachlos!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Rpm-Aktie ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen haben wir die Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Die Diskussionen der letzten Tage haben vor allem positive Themen hervorgebracht, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Rpm-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 31,36, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 45,32 liegt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Rpm-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 105,5 USD, was ein Abwärtspotential von -2,71 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rpm-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 97,04 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 108,44 USD liegt, was einer Abweichung von +11,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 108,28 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+0,15 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Rpm-Aktie damit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.