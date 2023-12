RPM Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 3 Bewertungen für die Rpm-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Rpm-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Rpm. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 98 USD, was einem Abwärtspotenzial von -12,59 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 112,11 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Rpm somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die gleitende Durchschnittskurs der Rpm beläuft sich mittlerweile auf 92,96 USD, während die Aktie selbst bei 112,11 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20,6 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 101,72 USD, was zu einer Bewertung von +10,21 Prozent und somit auch zu einem "Gut" führt. Insgesamt erhält Rpm somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,25 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Rpm überverkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Rpm somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Rpm in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 16,64 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +2,87 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche dar, die im Durchschnitt um 13,77 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 13,77 Prozent verzeichnete, lag Rpm 2,87 Prozent darüber. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.