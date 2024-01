RPM Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Rpm-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 93,63 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 106,22 USD liegt damit deutlich darüber (Unterschied +13,45 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 103,45 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,68 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Rpm-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Rpm als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 98 USD, was einer Erwartung von -7,74 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Rpm von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte Rpm in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,94 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um 56,3 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -32,35 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 56,3 Prozent hatte, liegt Rpm 32,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.